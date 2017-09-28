ETO'O BOMBASI

Ligde oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan İzmir ekibi, ara transfer döneminde de hücumda vites yükselterek dünya yıldızı için temasa geçti.

Sameul Eto'o'nun menajeriyle temasa geçen Göztepe yönetimi, görüşmenin olumlu geçmesiyle Kamerunlu futbolcuyla da masaya oturduğu iddia edildi.

İPLERİ KOPARAN OLAY RIZA HOCANIN GÖNDERİLMESİ

Antalyaspor'da ürekli takımda gerekli saygıyı göremediğinden şikayet eden Eto'o, aralarının çok iyi olduğu Rıza Çalımbay'ın da takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. Samuel Eto'o yakın çevresine, "Bu takımın zor durumlarında Rıza Çalımbay vardı. İki üç maç kötü sonuçlar alındı diye gönderilmesi çok yanlış karar." söylediği öğrenildi.

Bu doğrultuda Göztepe'den gelen teklife olumlu yanıt veren Kamerunlu, İzmir ekibyle masaya oturdu. Görüşmede sözleşme ve maaş konuları konuşulurken yıldız futbolcunun Göztepe'den 1+1 sözleşme istediği belirtildi.

HAFTA BİTMEDEN NETLEŞECEK

Gözepe yönetimi ve Eto'o arasında her konuda anlaşılarak prensip anlaşmasına varıldı. Samuel Eto'o'nun konuyu Antalyaspor yönetimine ileterek sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Antalya yönetiminden bonservis konusunda kolaylık isteyeceği belirtildi.