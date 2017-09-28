ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında Rıza Çalımbay ile galibiyet elde edemeyince tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Osmanlıspor maçına altyapı sorumlusu ilen çıkan kırmızı-beyazlılar, Inter ve Milan'ı da çalıştıran Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'un resmi açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."



