 ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI

    ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI

    Ligde ilk 6 haftayı 6 puanla 13. sırada geçen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında Rıza Çalımbay ile galibiyet elde edemeyince tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

    Osmanlıspor maçına altyapı sorumlusu ilen çıkan kırmızı-beyazlılar, Inter ve Milan'ı da çalıştıran Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Antalyaspor'un resmi açıklaması şöyle:

    "Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:49
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