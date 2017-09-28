ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI
Ligde ilk 6 haftayı 6 puanla 13. sırada geçen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında Rıza Çalımbay ile galibiyet elde edemeyince tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Osmanlıspor maçına altyapı sorumlusu ilen çıkan kırmızı-beyazlılar, Inter ve Milan'ı da çalıştıran Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'un resmi açıklaması şöyle:
"Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:49
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KASASINI DOLDURDU
Toplam 4
Yorum
ŞahinFb Lütfen beyler siz kabzımala, çakar', kütahya'lıya yorumcumu diyorsunuz, sizler gerinizle yaparsanız daha alasını.Bjk'ımı Tbk edyrm Türk olrk
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''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 5
Yorum
kardeş rıdvanı yorumcu yerine koyarak yorum yapana değmezdi ama neyse.
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GÜNEŞ, KARTAL'A İLKLERİ YAŞATIYOR!
Toplam 9
Yorum
portoyu yenen ilk türk takımı BJK Canım kardeşim sizin portoyu yendiğiniz maç özel maç hazırlık maçı resmi bir maç değil ilk kez resmi maçta yenen BEşiktaş oldu...
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