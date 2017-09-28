 Antalya Leo’suz! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Antalya Leo’suz!

    Antalya Leo’suz!

    Antalyaspor, yeni teknik direktörü Leonardo'yla hala imzaları atmazken, dünkü antrenmanı da altyapı gelişim direktörü David Badia yönetti. Brezilyalı çalıştırıcıyla ufak pürüzlerin giderilmesine çalışıldığı öğrenilirken, en kısa zamanda imzaların atılacağı belirtildi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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