Antalya Leo’suz!
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Leonardo'yla hala imzaları atmazken, dünkü antrenmanı da altyapı gelişim direktörü David Badia yönetti. Brezilyalı çalıştırıcıyla ufak pürüzlerin giderilmesine çalışıldığı öğrenilirken, en kısa zamanda imzaların atılacağı belirtildi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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