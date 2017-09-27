İMZAYI ATIYOR
Antalyaspor önceki gün Antalya'ya gelen, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Osmanlı maçını izleyen Leonardo Araujo'yla imza atmaya hazırlanıyor. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj veren Başkan Ali Şafak Öztürk, Barcelona'yı örnek aldıklarını belirtip, "Karakter olarak da güçlü bir teknik adam gerekiyor. Conte bu anlamda ideal bir isim. Leonardo da bir an önce çalışmaya başlayıp buradaki çevreye adapte olacak. Bazı isimleri ikna etmek için sadece para yeterli değil, hedeflerinizi de iyi bir şekilde anlatmalısınız" dedi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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