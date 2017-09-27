 İMZAYI ATIYOR – Fotomaç – 27 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İMZAYI ATIYOR

    İMZAYI ATIYOR

    Antalyaspor önceki gün Antalya'ya gelen, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Osmanlı maçını izleyen Leonardo Araujo'yla imza atmaya hazırlanıyor. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Öte yandan İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj veren Başkan Ali Şafak Öztürk, Barcelona'yı örnek aldıklarını belirtip, "Karakter olarak da güçlü bir teknik adam gerekiyor. Conte bu anlamda ideal bir isim. Leonardo da bir an önce çalışmaya başlayıp buradaki çevreye adapte olacak. Bazı isimleri ikna etmek için sadece para yeterli değil, hedeflerinizi de iyi bir şekilde anlatmalısınız" dedi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İMZAYI ATIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.