ETO'O BOMBASI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin, Antalyaspor'da ayrılması gündemde olan Samuel Eto'o ile transfer için masaya oturduğu iddia edildi.
Ligde oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan İzmir ekibi, ara transfer döneminde de hücumda vites yükselterek dünya yıldızı için temasa geçti.
Sameul Eto'o'nun menajeriyle temasa geçen Göztepe yönetimi, görüşmenin olumlu geçmesiyle Kamerunlu futbolcuyla da masaya oturduğu iddia edildi.
İPLERİ KOPARAN OLAY RIZA HOCANIN GÖNDERİLMESİ
Antalyaspor'da ürekli takımda gerekli saygıyı göremediğinden şikayet eden Eto'o, aralarının çok iyi olduğu Rıza Çalımbay'ın da takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. Samuel Eto'o yakın çevresine, "Bu takımın zor durumlarında Rıza Çalımbay vardı. İki üç maç kötü sonuçlar alındı diye gönderilmesi çok yanlış karar." söylediği öğrenildi.
Bu doğrultuda Göztepe'den gelen teklife olumlu yanıt veren Kamerunlu, İzmir ekibyle masaya oturdu. Görüşmede sözleşme ve maaş konuları konuşulurken yıldız futbolcunun Göztepe'den 1+1 sözleşme istediği belirtildi.
HAFTA BİTMEDEN NETLEŞECEK
Gözepe yönetimi ve Eto'o arasında her konuda anlaşılarak prensip anlaşmasına varıldı. Samuel Eto'o'nun konuyu Antalyaspor yönetimine ileterek sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Antalya yönetiminden bonservis konusunda kolaylık isteyeceği belirtildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:53
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
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