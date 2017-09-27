 ETO'O BOMBASI – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    ETO'O BOMBASI

    ETO'O BOMBASI

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'nin, 'da ayrılması gündemde olan ile transfer için masaya oturduğu iddia edildi.

    Ligde oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan İzmir ekibi, ara transfer döneminde de hücumda vites yükselterek dünya yıldızı için temasa geçti.

    Sameul Eto'o'nun menajeriyle temasa geçen yönetimi, görüşmenin olumlu geçmesiyle Kamerunlu futbolcuyla da masaya oturduğu iddia edildi.

    İPLERİ KOPARAN OLAY RIZA HOCANIN GÖNDERİLMESİ
    'da ürekli takımda gerekli saygıyı göremediğinden şikayet eden Eto'o, aralarının çok iyi olduğu Rıza Çalımbay'ın da takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. yakın çevresine, "Bu takımın zor durumlarında Rıza Çalımbay vardı. İki üç maç kötü sonuçlar alındı diye gönderilmesi çok yanlış karar." söylediği öğrenildi.

    Bu doğrultuda Göztepe'den gelen teklife olumlu yanıt veren Kamerunlu, İzmir ekibyle masaya oturdu. Görüşmede sözleşme ve maaş konuları konuşulurken yıldız futbolcunun Göztepe'den 1+1 sözleşme istediği belirtildi.

    HAFTA BİTMEDEN NETLEŞECEK
    Gözepe yönetimi ve Eto'o arasında her konuda anlaşılarak prensip anlaşmasına varıldı. Samuel Eto'o'nun konuyu Antalyaspor yönetimine ileterek sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Antalya yönetiminden bonservis konusunda kolaylık isteyeceği belirtildi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:53
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