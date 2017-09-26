ANTALYASPOR'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo ile anlaşma sağladı
Antalya'ya gelen Brezilyalı teknik adam Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini locadaki tribünden izledi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaşırken, Antalya'ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber locadan Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini izledi. Locadan stadyumu inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.
48 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-2011 sezonunda ise Inter'i çalıştırdı. Inter ile İtalya Kupası'nı kazanan Leonardo, daha sonra PSG'de 6 ay sportif direktör olarak görev aldı. Leonardo, PSG'ye birçok yıldız oyuncunun transferinde başrol oynamıştı. Leonardo PSG'ye Pastore, Sirigu, Lavezzi gibi oyuncuları kazandırdı.
Antalyaspor'un 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam le yarın ya da çarşamba günü resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
ANTALYASPOR'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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