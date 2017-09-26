 ANTALYASPOR'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA

    ANTALYASPOR'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA

    Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran 'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo ile anlaşma sağladı

    Süper Lig ekiplerinden Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı.

    Antalya'ya gelen Brezilyalı teknik adam Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini locadaki tribünden izledi.

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaşırken, Antalya'ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile beraber locadan Antalyaspor-Osmanlıspor mücadelesini izledi. Locadan stadyumu inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.

    48 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-2011 sezonunda ise Inter'i çalıştırdı. Inter ile İtalya Kupası'nı kazanan Leonardo, daha sonra PSG'de 6 ay sportif direktör olarak görev aldı. Leonardo, PSG'ye birçok yıldız oyuncunun transferinde başrol oynamıştı. Leonardo PSG'ye Pastore, Sirigu, Lavezzi gibi oyuncuları kazandırdı.

    Antalyaspor'un 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam le yarın ya da çarşamba günü resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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