 BEŞİKTAŞ,LEIPZIG MAÇINA HAZIR – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ,LEIPZIG MAÇINA HAZIR

    BEŞİKTAŞ,LEIPZIG MAÇINA HAZIR

    , UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Almanya'nın Leipzig ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.

    Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören 'ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

    Beşiktaş'ın, basına kapalı bölümde Leipzig karşılaşmasının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:47
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