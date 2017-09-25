BEŞİKTAŞ,LEIPZIG MAÇINA HAZIR
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Almanya'nın Leipzig ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören Beşiktaş'ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.
Beşiktaş'ın, basına kapalı bölümde Leipzig karşılaşmasının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:47
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
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