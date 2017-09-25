 ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

    ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

    Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran 'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo ile anlaşma sağladı

    Süper Lig ekiplerinden 'un yeni çalıştırıcısı belli oldu. Kırmızı-beyazlıların 'yla anlaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibinin, 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adamda karar kıldığı belirtildi. Paris Saint Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Leonardo, İtalyan devleri Milan ve Inter'de teknik direktörlük görevi yapmış 2011'de Paris'in yolunu tutmuştu..
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:48
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