ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo ile anlaşma sağladı
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:48
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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