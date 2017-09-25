 Antalyaspor - Osmanlıspor | CANLI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor - | CANLI

    Antalyaspor - Osmanlıspor | CANLI
    Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Bülent Uygun sonrası İrfan Buz ile yeni bir döneme başlayan Osmanlıspor'u konuk ediyor.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:17
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