Antalyaspor - Osmanlıspor | CANLI
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:17
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
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KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
Antalyaspor - Osmanlıspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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