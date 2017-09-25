ANTALYA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.
Antalyaspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor'u Eto'o, Nasri ve Maicon'un golleriyle 3-0 yendi. Antalyaspor'da Yekta 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Antalyaspor bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde etti. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Osmanlıspor kaldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da, Osmanlıspor karşısında takımın başında futbol altyapı direktörü David Badia Cequier sahaya çıktı.
Osmanlıspor da yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk maçını Antalyaspor'a karşı oynadı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün, Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaştığı öne sürülen Brezilyalı teknik adam Leonardo Nascimento de Araujo, maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le tribünden izledi. Leonardo'nun, maç öncesi cep telefonuyla tribünden görüntü aldığı görüldü.
Bu arada, Antalyasporlu bir taraftar ise karşılaşma öncesi "Benimle evlenir misin Deniz" yazılı pankartla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Maxsö'nün topu eliyle kontrol ettiğini belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 5'inci dakikada Eto'o, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0
20. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Musa Çağıran'ın pasında topla buluşan Vrsajevic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Josue'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doukara şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, topun ağlarla buluşmasını engelledi.
29. dakikada Nasri'nin sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan El Kabir'in şutunda, kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.
42. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Eto'o'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nasri, şutunu çekti. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topu kontrol eden Nasri, aşırtma bir vuruşla kalesini terk eden Karcemarskas'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
59. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa çok iyi hareketlenen Serdar ceza alanı içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ancak, kaleci Ferhat gole izin vermedi.
76.dakikada sağ çaprazda Serdar'ın koşu yolunu engellediği gerekçesiyle Yekta, hakem Mete Kalkavan'dan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
83. dakikada Samir Nasri'nin güzel pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Menez, topu altıpas içine hareketlenen Eto'o'ya aktardı. Ancak, Eto'o müsait durumda topu ağlara gönderemedi.
85. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Menez, topu arkadan bindiren Sakıb Aytaç'a aktardı. Sakıb Aytaç da meşin yuvarlağı kale sahası önüne doğru hareketlenen Maicon'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ ayağıyla yaptığı güzel vuruş ağlara gitti: 3-0.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:05
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
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