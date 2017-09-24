Antalyaspor'un rakibi Osmanlıspor
Antalyaspor, yarın sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Altyapı direktörü David Badia yönetiminde maça çıkacak kırmızı beyazlılarda Zeki, Sandro ile Salih forma giyemeyecek.
Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren kırmızı beyazlılar, Osmanlıspor maçına altyapı direktörü David Badia yönetiminde çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da sakatlık sonrası tam hazır olmayan Zeki ve Sandro'nun yanı sıra önceki hafta ameliyat olan Salih maçta forma giyemeyecek. Bu sezon ligde henüz galibiyeti olmayan Antalyaspor, Badia yönetiminde çıkacağı maçta taraftarının da desteğiyle 3 puan kazanmayı istiyor.
Teknik direktör arayışına devam eden Antalyaspor'da Brezilyalı Leonardo Araujo ve Hollandalı Clarence Seedorf ile görüşmeler sürüyor.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:23
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 17
Yorum
thebarbaros fenerbahçe nasıl kazandı ! hakemle kazandı ! on senedir beşiktaş'a karşı hakem desteği olmadan adam gibi oynayıp kazandığı kaç maç var !
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 17
Yorum
Vatandas PFDK'yi al MHK'ya vur, al sana << Organize isler >>
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 17
Yorum
Salih Ergin Daha mükemmel bir cevap olamazdı!.Mükemmel..
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