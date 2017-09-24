 Antalyaspor'un rakibi Osmanlıspor – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Antalyaspor'un rakibi Osmanlıspor

    Antalyaspor'un rakibi Osmanlıspor

    Antalyaspor, yarın sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Altyapı direktörü David Badia yönetiminde maça çıkacak kırmızı beyazlılarda Zeki, Sandro ile Salih forma giyemeyecek.

    Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren kırmızı beyazlılar, Osmanlıspor maçına altyapı direktörü David Badia yönetiminde çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da sakatlık sonrası tam hazır olmayan Zeki ve Sandro'nun yanı sıra önceki hafta ameliyat olan Salih maçta forma giyemeyecek. Bu sezon ligde henüz galibiyeti olmayan Antalyaspor, Badia yönetiminde çıkacağı maçta taraftarının da desteğiyle 3 puan kazanmayı istiyor.

    Teknik direktör arayışına devam eden Antalyaspor'da Brezilyalı Leonardo Araujo ve Hollandalı Clarence Seedorf ile görüşmeler sürüyor.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:23
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