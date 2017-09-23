Antalyaspor’da Leonardo bombası!
TEKNİK Direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Antalyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Kırmızı-beyazlıların Leonardo Araujo'yla anlaştığı öğrenildi. Dünya futbolunun efsane isimlerinden Hollandalı Clarence Seedorf'la da görüşme yapan Akdeniz ekibinin, 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adamda karar kıldığı belirtildi. Paris Saint Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Leonardo, İtalyan devleri Milan ve Inter'de teknik direktörlük görevi yapmış 2011'de Paris'in yolunu tutmuştu. Leonardo, bugün Antalyaspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
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