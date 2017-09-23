Antalyaspor, Osmanlıspor'a hazırlanıyor
Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül'de Osmanlıspor'u konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol altyapı direktörü David Badia yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda Osmanlıspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Sıcak havada gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
İdmanın son bölümlerini Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Öztürk, futbolculara Osmanlıspor maçı için başarı diledi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:14
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
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