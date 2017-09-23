 Antalyaspor, Osmanlıspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    , Osmanlıspor'a hazırlanıyor

    Antalyaspor, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

    Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül'de Osmanlıspor'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol altyapı direktörü David Badia yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda Osmanlıspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Sıcak havada gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    İdmanın son bölümlerini Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Öztürk, futbolculara Osmanlıspor maçı için başarı diledi.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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