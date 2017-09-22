 Antalyaspor'da Osmanlıspor mesaisi – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Antalyaspor'da Osmanlıspor mesaisi

    Antalyaspor'da Osmanlıspor mesaisi

    Antalyaspor pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı kırmızı beyazlılar altyapı direktörü David Badia yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Eğitsel oyunda pilates topuyla çalışan kırmızı beyazlılar, sınırlı alanda taktik maçıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı nedeniyle Salih'in katılmadığı antrenmanda Sandro düz koşu yaptı, Zeki ise salonda fizyoterapistle çalıştı.

    Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktör görevine arayışlarını sürdüren Antalyaspor'un Osmanlıspor maçında, takımın başında altyapı direktörü David Badia'nın yer alması bekleniyor.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:11
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