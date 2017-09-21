Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en iyi sezonunu yaşayan ve Süper Lig'i 5. sırada bitiren Antalyaspor'da sular durulmuyor.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SONRA ETO'O

Geride kalan 5 haftada 3 puan toplayan ve ligin dibine demir atan Antalyaspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi ve yollar ayrıldı. Nasri'nin transferinden sonra bir türlü eski havasını yakalayamayan kırmızılı-beyazlı ekipte ise şok bir gelişme daha yaşandı.

39 golle Antalyaspor tarihinin en golcü ismi olan ve Rıza Çalımbay'a 'baba' diye hitap eden Eto'o takımdan ayrılma kararı aldı!

SORUN YENİ SÖZLEŞME

Antalyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek ve yıllık 4 millyon Euro garanti ücret alan Kamerunlu oyuncunun takımdan ayrılma kararı almasındaki en büyük etkenin ise Samir Nasri olduğu belirtildi. Antalyaspor yönetiminin Samir Nasri'ye başarı bonuslarıyla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek olması ve kendisine yeni sözleşme önerilmemesi üzerine Eto'o'nun isyan bayrağını çektiği ve devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.

TARİHİ BAŞARIDAKİ İKİ ÖNEMLİ İSİMDEN SONRA ANTALYASPOR...

Eto'o'nun da takımdan ayrılmasından sonra Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Zira kırmızılı-beylazlı ekibin tarihinin en başarılı dönemini yaşatan isimlerin başında Rıza Çalımbay ve Eto'o geliyordu...