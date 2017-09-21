Antalya’da Carlos iddiası

ANTALYA'DA gündemin ilk maddesi; teknik direktör... Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Güney ekibinin, Roberto Carlos'la görüşmelere başladığı iddia edildi. Türkiye'de F.Bahçe forması giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ı da çalıştıran Brezilyalı, kırmızı-beyazlılardan senelik 2 milyon euro istediği ileri sürüldü. Antalyaspor Yönetimi'nin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtilirken, bu hafta içinde görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.