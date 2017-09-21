Antalya’da Carlos iddiası
ANTALYA'DA gündemin ilk maddesi; teknik direktör... Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Güney ekibinin, Roberto Carlos'la görüşmelere başladığı iddia edildi. Türkiye'de F.Bahçe forması giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ı da çalıştıran Brezilyalı, kırmızı-beyazlılardan senelik 2 milyon euro istediği ileri sürüldü. Antalyaspor Yönetimi'nin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtilirken, bu hafta içinde görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Antalya’da Carlos iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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