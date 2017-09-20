Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da rota Roberto Carlos'a döndü.
Süper Lig'in 5. haftasında Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Akdeniz ekibi, Rıza Çalımbay'dan boşan koltuğa bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif götürdü.
Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken Brezilyalı efsanenin 2.5 milyon euro talep ettiği ancak Antalyalı yöneticilerin 1.5 milyon euro verdikleri belirtildi.
Brezilyalı dünya yıldızı en son Hindistan'ın Delhi Dynamos takımını çalıştırdı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:13
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Planı tutmadı
Toplam 1
Yorum
z4554 iyi başlamıştı, keyif aldık ama kısa sürdü, tüm sezon olsaydı unutmayacaktık, gittiği yerlerde lojistik tamdı, o magazine saplandı.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 21
Yorum
Trabzonlu BU ersun yanat anormal castilio Yu niye sokmu oyuna Adam yatara gibi
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 4
Yorum
besiktasa bes kimse merak etmesin besiktasa bes atacak, fb takimi bu kabiliyete sahip sadece uyuma ihtiyac var taktik de sorun yok
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