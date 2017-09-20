 Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor

    Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor

    Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da rota Roberto Carlos'a döndü.

    Süper Lig'in 5. haftasında Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Akdeniz ekibi, Rıza Çalımbay'dan boşan koltuğa bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif götürdü.

    Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken Brezilyalı efsanenin 2.5 milyon euro talep ettiği ancak Antalyalı yöneticilerin 1.5 milyon euro verdikleri belirtildi.

    Brezilyalı dünya yıldızı en son Hindistan'ın Delhi Dynamos takımını çalıştırdı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:13
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