 Favori Capello, plase Zaccheroni – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Favori Capello, plase

    Favori Capello, plase Zaccheroni

    Hoca adaylarını belirleyen Antalyaspor’un listesi çok alternatifli

    Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik adam arayışlarına başlayan Antalyaspor'da gündemde tecrübeli isimler var. İlk olarak 71 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam 'yu listeye alan kırmızı-beyazlıların, son olarak Beijig Guoan'ı çalıştıran İtalyan hoca Alberto 'ye de mesaj gönderdiği bildirildi. Antalya'nın bir diğer adayının da Chelsea ile Şampiyonşar Ligi kupası kaldıran Di Matteo olduğu kaydedildi. Kulislerde Mehmet Özdilek'in ismi de konuşuluyor.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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