 Eto’o: Senin önderliğinde – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Eto’o: Senin önderliğinde

    Eto’o: Senin önderliğinde
    Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımladı. Instagram hesabından "Merhaba baba" diyerek başladığı paylaşımında, Ayrılığı üzüntüyle karşıladığını belirten Kamerunlu yıldız, "Senin önderliğinde, Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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