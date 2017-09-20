Eto’o: Senin önderliğinde

Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımladı. Instagram hesabından "Merhaba baba" diyerek başladığı paylaşımında, Ayrılığı üzüntüyle karşıladığını belirten Kamerunlu yıldız, "Senin önderliğinde, Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.