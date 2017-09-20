‘Eto’o krizi vardı, halen var’
Antalyaspor ile yollarını ayıran Çalımbay, geçen sezon huzur içinde çalıştıklarını ancak yeni sezonda problemler yaşadıklarını söyledi. Radikal bir karar alınması gerektiğini ve başkan Öztürk ile konuştuktan sonra ayrılığın daha doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İlk günden beri kriz yönetiyoruz. Başka bir şey yönettiğimiz olmadı. Ben geldiğimde Eto'o krizi vardı, halen var" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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Planı tutmadı
Toplam 1
Yorum
z4554 iyi başlamıştı, keyif aldık ama kısa sürdü, tüm sezon olsaydı unutmayacaktık, gittiği yerlerde lojistik tamdı, o magazine saplandı.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 21
Yorum
Trabzonlu BU ersun yanat anormal castilio Yu niye sokmu oyuna Adam yatara gibi
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 4
Yorum
besiktasa bes kimse merak etmesin besiktasa bes atacak, fb takimi bu kabiliyete sahip sadece uyuma ihtiyac var taktik de sorun yok
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