 Çalımbay: ‘Eto’o krizi vardı, halen var’ – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Çalımbay: ‘Eto’o krizi vardı, halen var’

    Çalımbay: ‘Eto’o krizi vardı, halen var’

    Antalyaspor ile yollarını ayıran Çalımbay, geçen sezon huzur içinde çalıştıklarını ancak yeni sezonda problemler yaşadıklarını söyledi. Radikal bir karar alınması gerektiğini ve başkan Öztürk ile konuştuktan sonra ayrılığın daha doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İlk günden beri kriz yönetiyoruz. Başka bir şey yönettiğimiz olmadı. Ben geldiğimde Eto'o krizi vardı, halen var" diye konuştu.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:38
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