Çalımbay: ‘Eto’o krizi vardı, halen var’
Antalyaspor ile yollarını ayıran Çalımbay, geçen sezon huzur içinde çalıştıklarını ancak yeni sezonda problemler yaşadıklarını söyledi. Radikal bir karar alınması gerektiğini ve başkan Öztürk ile konuştuktan sonra ayrılığın daha doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İlk günden beri kriz yönetiyoruz. Başka bir şey yönettiğimiz olmadı. Ben geldiğimde Eto'o krizi vardı, halen var" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:38
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Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) 124 maçta toplam 65 gol/asist yapan bi forvet için 20 milyon az. hannoverde oynasa 40 milyon ? Cenk teknik-oyun-kapasite olarak fazla eder..
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Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İNŞALLAH 40-50 YIL BOYUNCA BU GÜZELİM STADYUMDA YENİLĞİ YAŞAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞIMIZ
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 11
Yorum
carsı42 Beşiktaşlıların dikkatine; Renklilerin yorumunu begenmeme için bile oy kullanmayın,o bile bi sıfata koymak demektir.
Çalımbay: ‘Eto’o krizi vardı, halen var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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