Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Bu ayrılığı ben istemedim. Ama konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden bir tanesi" dedi. Öte yandan Yeni Malatya'nın tecrübeli hocaya teklifte bulunduğu bildirildi. Çalımbay, bu konuyla ilgili de "Evet bir görüşmem oldu, bir kez daha görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.