‘Ayrılığı ben istemedim!’
Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Bu ayrılığı ben istemedim. Ama konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden bir tanesi" dedi. Öte yandan Yeni Malatya'nın tecrübeli hocaya teklifte bulunduğu bildirildi. Çalımbay, bu konuyla ilgili de "Evet bir görüşmem oldu, bir kez daha görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
-
Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
-
Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
‘Ayrılığı ben istemedim!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.