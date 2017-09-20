Antalyaspor, altyapı hocasına emanet
Antalyaspor teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından pazartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını altyapı direktörü David Badia yönetiminde sürdürdü.
Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlılar antrenmanı, altyapı direktörü David Badia yönetiminde yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde Badia, futbolculara sınırlı alanda taktik çalıştırdı. Antrenmanda Zeki ile Sakıb takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde yürüyüş yaptı, Sandro ise kondisyon çalıştı. Ameliyat olan Salih ise antrenmanda yer almadı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:07
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Lucas Lima açıklaması
Toplam 3
Yorum
uA Tabi tabi.. hatta juventus da 50 milyon euro teklif etti de vermediler dimi :)))
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Derbinin çilingiri Janssen
Toplam 16
Yorum
Dikkatli Analiz Edin ve öyle yorum yapın lütfen Bu takım portoya 3 atmadımı Konya maçındada Güle oynaya 2 gol atmadımı Porto maçındaki performansın e i fenere yenmesine yeter hakem vs bi
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 10
Yorum
muhittin kesinlikle katılıyorum..asporun gs ve fb li yazarları beraberlik ya da fener yensin istiyor ama nafile,yahu Vardar'ın wendiği takım fener
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