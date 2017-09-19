 Roberto Carlos'a sürpriz teklif! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    'a sürpriz teklif!

    <a href="/index/roberto-carlos?id=01d3a92e-92b5-4b87-96cd-a1133faa6e7c" class="" rel="tag">Roberto Carlos</a>'a sürpriz teklif!

    Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran , gündemine 'u aldı.

    Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan 'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.

    Fanatik'in haberine göre , Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan 'a teklif sundu.

    Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2.5 milyon Euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon Euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek.

    Carlos en son Hindistan takımı Delhi Dynamos'u çalıştırdı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
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