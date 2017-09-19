Roberto Carlos'a sürpriz teklif!
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor, gündemine Roberto Carlos'u aldı.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan Antalyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.
Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu.
Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2.5 milyon Euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon Euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek.
Carlos en son Hindistan takımı Delhi Dynamos'u çalıştırdı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 20:56
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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