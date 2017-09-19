''Merhaba baba...''
Alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a takım kaptanı Samuel Eto’o'dan teşekkür geldi. Kamerunlu golcünün sosyal medya hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesaj kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
"Merhaba baba; dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte Çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hakettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana; takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum.
Görüşmek üzere...adrénaline."
Takım kaptanı Eto'o'nun yaptığı paylaşım kısa sürede yaklaşık 4 bin beğeni ve çok sayıda da yoruma aldı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:56
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Yorum
suat trabzon adam istanbuldan başka yerde maç seyretmiyor.
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Yorum
cem bulunmaz hint kumaşı zannediyorlar kendilerini ama volknan oynamalı beşiktaş maçında kameni kaleci felan değil
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Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Rljif Fenerbahçemize hayırlı olsun.
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