Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam bir ayrılık daha yaşandı! Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a tarihinin en parlak dönemini yaşatan, kulüp rekorlarını alt-üst eden Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırdı...

Eto'o'dan sonra takıma dünyaca ünlü bir yıldızın daha kazandırılmasının ardından Süper Lig'in ilk 5 haftasında toplanan 3 puan nedeniyle Rıza Çalımbay ile Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk bir araya geldi. Başkanın yolları ayırma kararı aldıklarını söylemesinin ardından Rıza Hoca istifasını verdi.

ASIL SORUN OTORİTE...

2016-2017 sezonunun 6. haftasında sadece 2 puan toplayabilen ve bu başarısızlığın ardından Rıza Çalımbay'la anlaşan Antalyaspor, sezonu 5. sırada bitirmişti. Böyle büyük bir başarının mimarı olan her teknik adam ertesi yıl belli oranda bir krediyi hak eder. Rıza Çalımbay da bu sezon ilk 5 haftada 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabildi. Bu sonuçlar bir başarısızlık olabilir ve bir teknik adamla yolların ayrılması için yeterli sebeptir ama!.. Rıza Çalımbay belli oranda krediyi hak ediyordu ayrılığın sebebi alınan sonuçlar gibi görünsede arka plandaki gerçek çok farklı!

NASRI KRİZİ SONUN BAŞLANGICI OLDU!

Eto'o'yu transfer ederek büyük ses getiren ve bu transferin karşılığını yakaladığı başarıyla taçlandıran Antalyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir başka isim Samir Nasri'yi de kattı. 2 yıllık anlaşma yapılan ve her yıl için 4 milyon Euro garanti para, bonuslar, imza parası vs. gelirlerle birlikte 7 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edecek Nasri, geldikten hemen sonra Rıza Çalımbay'la yaşadığı krizle gündeme geldi! Tecrübeli teknik adamın istekleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı yüzüne yansıyan ve 'Ben dünya yıldızıyım, istediğim şekilde oynarım' tarzı hareketler yapan Fransız yıldız iplerin gerilmesine neden oldu. Nasri'nin bu tavrının arkasındaki neden ise kendi kariyerini, teknik direktörün kariyerinden yukarıda görmesiydi.

ANTALYASPOR YÖNETİMİ DE BUNU GÖRDÜ

Milyonlarca Euro'ya aldığı yıldız oyuncularla, takımın teknik direktörü arasıdaki gerilimi gören Antalyaspor yönetimi ise tavrını büyük yatırım yaptığı oyunculardan yana kullandı. Tarihi başarının ardından gelen sezonun ilk 5 haftasında alınan sonuçlar bahane edilerek Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı.



