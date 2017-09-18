 ''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...'' – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    ''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...''

    ''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...''

    Spor Toto Süper Lig ekibi 'un Kamerunlu golcüsü 'nun gelecek planı ortaya çıktı.

    Süper Lig'de forması giyen 'nun menajeri George Gardi, Kamerunlu yıldızın hayalinin Amerika'da forma giymek olduğunu açıkladı.

    Yıldız futbolcunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gardi, "Eto'o'nun bir sene daha burada oynayacağını sanmıyorum. Kariyerine MLS'te son vermek istiyor. Futbolu bırakınca da teknik direktör olmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

    Eski takımı Inter'in başına geçmek istediği öğrenilen Eto'o, sezonun ilk haftalarında Antalyaspor ile bağlarını koparma noktasına geldi ancak takımda kaldı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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