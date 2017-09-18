''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...''
Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun gelecek planı ortaya çıktı.
Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o'nun menajeri George Gardi, Kamerunlu yıldızın hayalinin Amerika'da forma giymek olduğunu açıkladı.
Yıldız futbolcunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gardi, "Eto'o'nun bir sene daha burada oynayacağını sanmıyorum. Kariyerine MLS'te son vermek istiyor. Futbolu bırakınca da teknik direktör olmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
Eski takımı Inter'in başına geçmek istediği öğrenilen Eto'o, sezonun ilk haftalarında Antalyaspor ile bağlarını koparma noktasına geldi ancak takımda kaldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:01
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 9
Yorum
CELAL YANI DIYORSUNKI IKI SENEDIR OLDUGU GIBI HAKEMLER YINE BIZE YATARSA SAMPIYONUZ DIYORSUN
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Ekici girdi ve çıktı!
Toplam 13
Yorum
cennetiye bence de iyi güzel olabilir
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 34
Yorum
fenerliol İyi günde büyük başkan tek başkan aziz başkan.kotu günde defol git Ali koç gelsin bunun adı vefasızlık.kötü gundede başkanımızın yanindayim
''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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