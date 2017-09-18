''Eto'o kariyerini Süper Lig'de değil...''

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o'nun menajeri George Gardi, Kamerunlu yıldızın hayalinin Amerika'da forma giymek olduğunu açıkladı.

Yıldız futbolcunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gardi, "Eto'o'nun bir sene daha burada oynayacağını sanmıyorum. Kariyerine MLS'te son vermek istiyor. Futbolu bırakınca da teknik direktör olmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Inter'in başına geçmek istediği öğrenilen Eto'o, sezonun ilk haftalarında Antalyaspor ile bağlarını koparma noktasına geldi ancak takımda kaldı.