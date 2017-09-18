Çalımbay gitti Capello yolda

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti. Kayserispor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılarda Çalımbay, dün öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile gerçekleştirdiği toplantının ardından istifa kararı aldı. Çalımbay'ın istifasını, bugün basın toplantısında duyuracağı öğrenildi.

Çalımbay'ın istifasının ardından hemen hoca arayışlarına başlayan Antalyaspor yönetiminin dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.