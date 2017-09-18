 Çalımbay gitti Capello yolda – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Çalımbay gitti yolda

    Çalımbay gitti Capello yolda

    , Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa tecrübeli teknik adam Fabio 'yu getirdi.

    Süper Lig ekiplerinden 'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti. Kayserispor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılarda Çalımbay, dün öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile gerçekleştirdiği toplantının ardından istifa kararı aldı. Çalımbay'ın istifasını, bugün basın toplantısında duyuracağı öğrenildi.

    Çalımbay'ın istifasının ardından hemen hoca arayışlarına başlayan Antalyaspor yönetiminin dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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