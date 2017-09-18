Antalyaspor'da deprem!
Antalyaspor yönetimi tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırma kararı aldı.
Antalyaspor'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti.
Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Antalya ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yaptığı toplantıdan sonra istifa kararı aldı.
Ali Şafak Öztürk yönetimi Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler ile toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor. Adaylar arasında ise Antalyaspor'un eski teknik adamı Memhmet Özdilek ile Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam'ın adı geçiyor.
Öte yandan Çalımbay, istifasını yarın Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
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Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Antalyaspor'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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