Antalyaspor'dan saldırı açıklaması
Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'de dün deplasmanda Kayserispor ile oynanan maçın ardından taraftarının dönüş yolunda saldırıya uğradığını bildirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayseri'de oynanan maçın ardından kırmızılı-beyazlı taraftarların dönüş yolunda taşlı ve havai fişekli saldırıya uğradığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Saldırının kimi taraftarlarca planlı yapıldığı düşüncesindeyiz. Zira saldırı, taraftarlarımızı taşıyan araçlara güvenlik kuvvetlerince sağlanan eskort uygulanmasının bitimini takiben gerçekleşmiştir. Olayın vahameti, bu anlamda büyüktür. Gün içerisinde güvenlik kuvvetleri aracılığıyla konuyla ilgili araştırmalar yapılmış ve yine güvenlik kuvvetleri olay sonrası adli süreç başlatmıştır. Biz de sorumluların bulunup, cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız. Olayı kesinlikle tüm Kayserispor camiasına mal etmiyor, aklıselim Kayserispor camiasının sorumluların bulunması için yanımızda olduğunu, çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu vesileyle yaralı taraftarlarımıza, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:41
-
Tribünde skandal görüntü!
Toplam 20
Yorum
Ayip Ayip ayip baba ogul gelmis mac bakmaya, inste turk milletin gercek yuzu. Ayip lar olsun ya, yazik bu ulkenin durumuna,
-
Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 20
Yorum
Tek Gerçek Fb Gs lısından bjk lisine bile fb nin saran bile olsa dünya nın sayılı klubü olacağını düşünmeleri rakipler için çok üzücü.
-
Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 20
Yorum
Duydum ve Yazdım Ali koç olsa da olur olmasada önemli olan karakterli futbolcu adam gibi sahip cikilmali ...
Antalyaspor'dan saldırı açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.