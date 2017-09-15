Eto’o’yla barış
Antalyaspor’da patlak veren Eto’o krizi tatlıya bağlandı. Başkan Ali Şafak Öztürk, “Sadece bazı açıklamalar yapıldı. Galatasaray maçı sonrası sarmaş dolaş sarıldık” dedi
Antalyaspor'da karşılıklı demeç savaşına kadar varan Samuel Eto'o krizinde mutlu son. Kırmızı-beyazlılar'ın başkanı Ali Şafak Öztürk, katıldığı bir fuarda Kayserispor'la bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtirken, aralarında gerilim yaşanan Kamerunlu yıldız golcüleriyle buzları erittiklerini müjdeledi.
BAŞARIYLA GÜNDEME GELECEĞİZ
Öztürk, "Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. G.Saray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. Antalyaspor'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz" dedi.
SAMİR NASRİ KAYSERİ'DE OYNAR
Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde farklı yansıtıldığına işaret eden Başkan Öztürk, "Futbol oynamayı çok seviyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayseri maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama 11'de olacak gibi geliyor" yorumunu yaptı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:34
-
Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
-
Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
-
''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Eto’o’yla barış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.