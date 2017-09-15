Eto’o’yla barış

Antalyaspor'da karşılıklı demeç savaşına kadar varan Samuel Eto'o krizinde mutlu son. Kırmızı-beyazlılar'ın başkanı Ali Şafak Öztürk, katıldığı bir fuarda Kayserispor'la bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtirken, aralarında gerilim yaşanan Kamerunlu yıldız golcüleriyle buzları erittiklerini müjdeledi.

BAŞARIYLA GÜNDEME GELECEĞİZ

Öztürk, "Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. G.Saray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. Antalyaspor'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz" dedi.

SAMİR NASRİ KAYSERİ'DE OYNAR

Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde farklı yansıtıldığına işaret eden Başkan Öztürk, "Futbol oynamayı çok seviyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayseri maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama 11'de olacak gibi geliyor" yorumunu yaptı.