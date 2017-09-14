 Salih’ten kötü haber – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Salih’ten kötü haber

    Salih’ten kötü haber

    Bu sene sakatlıklardan başını kurtaramayan Antalyaspor'da bir kötü haber de Salih Dursun'dan geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 26 yaşındaki stoperlerinin önceki günkü idmanda bağlarının koptuğunu bildirdi. Çalımbay, "Salih'in bağları koptu 6 ay yok. Ameliyat olacak. Bağlarının kopması çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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