Salih’ten kötü haber
Bu sene sakatlıklardan başını kurtaramayan Antalyaspor'da bir kötü haber de Salih Dursun'dan geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 26 yaşındaki stoperlerinin önceki günkü idmanda bağlarının koptuğunu bildirdi. Çalımbay, "Salih'in bağları koptu 6 ay yok. Ameliyat olacak. Bağlarının kopması çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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