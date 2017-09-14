 ''Futbolu ve oynamayı çok seviyor'' – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    ''Futbolu ve oynamayı çok seviyor''

    ''Futbolu ve oynamayı çok seviyor''

    Kulübü Başkanı , yıldız futbolcuları Samir Nasri ile ilgili, "Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." dedi.

    Başkan Öztürk, 8. Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki Büyük Derneğinin standını ziyaret etti. Dernek başkanı Aziz Çetin ve üyelerinden stant ve fuara ilişkin bilgi alan Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen sezon Kayserispor maçıyla çıkışa geçtiklerini hatırlattı.

    Kayserispor'un güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Öztürk, zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini kaydetti. Öztürk, Kayseri'de ellerinden geleni yaparak galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını vurguladı.

    Samir Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde medyada farklı yansıtıldığına işaret eden , "Antrenmana sakatlığından dolayı çıkmadı. Futbolu ve oynamayı çok seviyor. Çıktığı antrenmanlara kendini iyi veriyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." diye konuştu.

    Kulüp başkanı Öztürk, Samuel Eto'o ile son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilişkin ise şunları söyledi:

    "Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. Galatasaray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde olabilir. Zaman zaman oyuncu ile yönetim, oyuncu ile teknik direktör, hoca ile yönetim arasında her takımda sorunlar olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Bir problemimiz yok. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. 'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Öyle de olacaktır. Bu kadar yatırım da başarı için yapılıyor."

    Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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