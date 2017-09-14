Çalımbay’dan Nasri çıkışı

Ligde 4 haftada 3 puan toplayan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalar yaptı. , G.Saray maçında sakatlığından dolayı oynamayan Nasri'nin, karşılaşmadan sonra yapılan ilk idmana çıkmamasına rağmen çıktı diye haber yapılmasına tepki gösteren Çalımbay, "Nasri sakat antrenmana çıkmıyor 'adam antrenmana çıktı' diye yazıyorlar. Arkadaşım onu nasıl yazıyorsunuz. Sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş" diye konuştu.

MENEZ GÜNDEMDE YOK!

Antrenmanda Fransız yıldızla yaşanan olayın çok büyütüldüğünü de vurgulayan Çalımbay, "Genel olarak söylüyorum. Menez'i ben hiç görmedim. İlk gördüğüm maç 20 dakika oynadığı Alanya maçı. Biz o maçı sakat oyuncular için aldık. Menez 1 haftadır idmanlara çıkmıyor ama hiç gündeme gelmiyor" diye sitemde bulundu.