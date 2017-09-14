 Çalımbay’dan Nasri çıkışı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay’dan Nasri çıkışı

    Çalımbay’dan Nasri çıkışı

    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, idmanda gerginlik yaşadığı, sakatlığı nedeniyle G.Saray maçında oynamayan Nasri üzerinden yıpratıldıklarını savundu

    Ligde 4 haftada 3 puan toplayan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalar yaptı. , G.Saray maçında sakatlığından dolayı oynamayan Nasri'nin, karşılaşmadan sonra yapılan ilk idmana çıkmamasına rağmen çıktı diye haber yapılmasına tepki gösteren Çalımbay, "Nasri sakat antrenmana çıkmıyor 'adam antrenmana çıktı' diye yazıyorlar. Arkadaşım onu nasıl yazıyorsunuz. Sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş" diye konuştu.

    MENEZ GÜNDEMDE YOK!
    Antrenmanda Fransız yıldızla yaşanan olayın çok büyütüldüğünü de vurgulayan Çalımbay, "Genel olarak söylüyorum. Menez'i ben hiç görmedim. İlk gördüğüm maç 20 dakika oynadığı Alanya maçı. Biz o maçı sakat oyuncular için aldık. Menez 1 haftadır idmanlara çıkmıyor ama hiç gündeme gelmiyor" diye sitemde bulundu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay’dan Nasri çıkışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.