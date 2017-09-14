Çalımbay’dan Nasri çıkışı
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, idmanda gerginlik yaşadığı, sakatlığı nedeniyle G.Saray maçında oynamayan Nasri üzerinden yıpratıldıklarını savundu
Ligde 4 haftada 3 puan toplayan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalar yaptı. , G.Saray maçında sakatlığından dolayı oynamayan Nasri'nin, karşılaşmadan sonra yapılan ilk idmana çıkmamasına rağmen çıktı diye haber yapılmasına tepki gösteren Çalımbay, "Nasri sakat antrenmana çıkmıyor 'adam antrenmana çıktı' diye yazıyorlar. Arkadaşım onu nasıl yazıyorsunuz. Sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş" diye konuştu.
MENEZ GÜNDEMDE YOK!
Antrenmanda Fransız yıldızla yaşanan olayın çok büyütüldüğünü de vurgulayan Çalımbay, "Genel olarak söylüyorum. Menez'i ben hiç görmedim. İlk gördüğüm maç 20 dakika oynadığı Alanya maçı. Biz o maçı sakat oyuncular için aldık. Menez 1 haftadır idmanlara çıkmıyor ama hiç gündeme gelmiyor" diye sitemde bulundu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:52
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Çalımbay’dan Nasri çıkışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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