İşte Eto’o gerçeği

Antalyaspor'da Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılmak istemesiyle başlayan kriz sürecinde bunun nedeni olarak Samir Nasri'nin transferi gösterildi. Yıllık 4 milyon euro'ya 2 yıllık anlaşılan Fransız maestronun sözleşmesinde 2 milyon euro'luk bonus da alacağı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldız, sözleşmesi gereği attığı her golde 1 puan, asistlerde yarım puan kazanacak.

Kazanacağı bonuslarla 10 puanda 250 bin euro, 15 puana ulaştığında 250 bin euro, 20 puanda ise 350 bin euro daha elde edecek. Forma giyeceği her 10 maç için 500'er bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması halinde 350 bin euro'nun sahibi olacak. Anlaşmada, 2 milyon euro imza parasının yarısı da gelecek yıl ödenecek. Nasri'nin, bu sezon en az 20 karşılaşmada forma giyip atacağı gollerle yıllık kazancının yaklaşık 7 milyon euro'ya ulaşması bekleniyor.