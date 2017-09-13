İşte Eto’o gerçeği
Antalya’da Eto’o krizinin çıkış noktası gösterilen Nasri transferinde, Fransız yıldızın kontratında 2 milyon euro’luk bonus da alacağı ortaya çıktı
Antalyaspor'da Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılmak istemesiyle başlayan kriz sürecinde bunun nedeni olarak Samir Nasri'nin transferi gösterildi. Yıllık 4 milyon euro'ya 2 yıllık anlaşılan Fransız maestronun sözleşmesinde 2 milyon euro'luk bonus da alacağı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldız, sözleşmesi gereği attığı her golde 1 puan, asistlerde yarım puan kazanacak.
Kazanacağı bonuslarla 10 puanda 250 bin euro, 15 puana ulaştığında 250 bin euro, 20 puanda ise 350 bin euro daha elde edecek. Forma giyeceği her 10 maç için 500'er bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması halinde 350 bin euro'nun sahibi olacak. Anlaşmada, 2 milyon euro imza parasının yarısı da gelecek yıl ödenecek. Nasri'nin, bu sezon en az 20 karşılaşmada forma giyip atacağı gollerle yıllık kazancının yaklaşık 7 milyon euro'ya ulaşması bekleniyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
İşte Eto’o gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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