 Emre Güral'dan Galatasaray yorumu – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan Galatasaray yorumu

    Emre Güral'dan Galatasaray yorumu

    ’un 28 yaşındaki tecrübeli golcüsü, “Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın geneline baktığımızda Galatasaray’ın korneri yok. Bu maçın gidişatı için önemli bir gösterge. Tek bir pozisyonları vardı ve o gol oldu” dedi

    'UN deneyimli santrforu , sahalarında 1-1 sona eren G.Saray maçında, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Güral, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın genelinde baktığımızda G.Saray'ın korneri yok. Bu maçın gidişatı için önemli bir gösterge. Tek bir pozisyonları vardı ve o gol oldu. İlk üç maçlarında hızlı başlamıştı ama biz o direnci kırdık. Biz de onlara karşı aynı şekilde dirençli ve baskılı oynadık G.Saray'ı kendi sahamızda yenmek isterdik. Önümüzdeki Kayserispor maçında alacağımız galibiyet ile bu puanı daha anlamlı hale getirebiliriz. Kayseri'de zor bir karşılaşma olacak. İnşallah 3 puan için Kayseri'ye gideceğiz" değerlendirmesini yaptı.

    ETO'O'NUN OLMASINDAN MUTLUYUZ
    EMRE, takımda krize yol açan Samuel Eto'o konusunda ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la yaşadığı gerginlik sonrası G.Saray karşısında görev alamayan Nasri için şunları söyledi: "Eto'o zaten tartışılmaz bir isim. Onun burada olmasından mutluyuz. Nasri gerçekten sakat. Küçük bir yırtığı var. İnşallah kısa zamanda düzelir. Kim gelirse gelsin takımdaki dengeleri bozamaz. Herkes Eto'o ve Nasri'nin kariyerine, geçmişine saygı duyuyor. Dışarıdaki problemi sahaya yansıtmazlar."
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Güral'dan Galatasaray yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.