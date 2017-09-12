Emre Güral'dan Galatasaray yorumu
Antalyaspor’un 28 yaşındaki tecrübeli golcüsü, “Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın geneline baktığımızda Galatasaray’ın korneri yok. Bu maçın gidişatı için önemli bir gösterge. Tek bir pozisyonları vardı ve o gol oldu” dedi
ANTALYASPOR'UN deneyimli santrforu Emre Güral, sahalarında 1-1 sona eren G.Saray maçında, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Güral, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın genelinde baktığımızda G.Saray'ın korneri yok. Bu maçın gidişatı için önemli bir gösterge. Tek bir pozisyonları vardı ve o gol oldu. İlk üç maçlarında hızlı başlamıştı ama biz o direnci kırdık. Biz de onlara karşı aynı şekilde dirençli ve baskılı oynadık G.Saray'ı kendi sahamızda yenmek isterdik. Önümüzdeki Kayserispor maçında alacağımız galibiyet ile bu puanı daha anlamlı hale getirebiliriz. Kayseri'de zor bir karşılaşma olacak. İnşallah 3 puan için Kayseri'ye gideceğiz" değerlendirmesini yaptı.
ETO'O'NUN OLMASINDAN MUTLUYUZ
EMRE, takımda krize yol açan Samuel Eto'o konusunda ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la yaşadığı gerginlik sonrası G.Saray karşısında görev alamayan Nasri için şunları söyledi: "Eto'o zaten tartışılmaz bir isim. Onun burada olmasından mutluyuz. Nasri gerçekten sakat. Küçük bir yırtığı var. İnşallah kısa zamanda düzelir. Kim gelirse gelsin takımdaki dengeleri bozamaz. Herkes Eto'o ve Nasri'nin kariyerine, geçmişine saygı duyuyor. Dışarıdaki problemi sahaya yansıtmazlar."
ETO'O'NUN OLMASINDAN MUTLUYUZ
EMRE, takımda krize yol açan Samuel Eto'o konusunda ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la yaşadığı gerginlik sonrası G.Saray karşısında görev alamayan Nasri için şunları söyledi: "Eto'o zaten tartışılmaz bir isim. Onun burada olmasından mutluyuz. Nasri gerçekten sakat. Küçük bir yırtığı var. İnşallah kısa zamanda düzelir. Kim gelirse gelsin takımdaki dengeleri bozamaz. Herkes Eto'o ve Nasri'nin kariyerine, geçmişine saygı duyuyor. Dışarıdaki problemi sahaya yansıtmazlar."
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:50
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