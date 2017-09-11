Rıza Çalımbay: Galip gelebilirdik

Sahasında Galatasaray ile berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Çalımbay, " Galatasaray'ın baskısına bizde baskıyla karşılık verdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik. Galibiyeti istedik ama eksik arkadaşlarımızın olması bizim için dezavantaj oldu" dedi. Sakat oyuncularının olduğunu ve onların olmaları dahilinde skorun daha farklı olacağını ifade eden Rıza Çalımbay, "Hem Nasri'de yırtık olması hem de Deniz'in hastaneye kaldırılması bizim için dezavantaj oldu. Arkadaşlarımızın aramıza katılması 3 haftayı bulabilir" şeklinde konuştu. Saha zemini ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Bizim zeminimiz yeni. Akhisar maçında istenilen seviyede değildi. Şuan biraz daha düzelmiş hali. TFF ve herkesin bu konuda bize yardımcı olması lazım" dedi.