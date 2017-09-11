Rıza Çalımbay: Galip gelebilirdik
Antalyaspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Son paslarda dikkatli olsaydık 3 puanı alabilirdik” dedi
Sahasında Galatasaray ile berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Çalımbay, " Galatasaray'ın baskısına bizde baskıyla karşılık verdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik. Galibiyeti istedik ama eksik arkadaşlarımızın olması bizim için dezavantaj oldu" dedi. Sakat oyuncularının olduğunu ve onların olmaları dahilinde skorun daha farklı olacağını ifade eden Rıza Çalımbay, "Hem Nasri'de yırtık olması hem de Deniz'in hastaneye kaldırılması bizim için dezavantaj oldu. Arkadaşlarımızın aramıza katılması 3 haftayı bulabilir" şeklinde konuştu. Saha zemini ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Bizim zeminimiz yeni. Akhisar maçında istenilen seviyede değildi. Şuan biraz daha düzelmiş hali. TFF ve herkesin bu konuda bize yardımcı olması lazım" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Rıza Çalımbay: Galip gelebilirdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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