Ozan Tufan gafı
Antalya maçı öncesinde ilginç bir an yaşandı. Stat hopörlerinde esame listesi okunurken Antalyaspor yedek kalecisi Ozan Özenç'in ismi Ozan Tufan olarak okundu. Yetkililerin uyarısı üzerine anonsu yapan görevli bu yanlışı düzeltti ve 24 yaşındaki genç kalecinin ismini doğru şekilde söyledi. Dört sezondur Antalya'da oynayan Ozan, geçen yıl 2 maçta görev almıştı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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