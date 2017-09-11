 Ozan Tufan gafı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ozan Tufan gafı

    Ozan Tufan gafı

    Antalya maçı öncesinde ilginç bir an yaşandı. Stat hopörlerinde esame listesi okunurken Antalyaspor yedek kalecisi Ozan Özenç'in ismi Ozan Tufan olarak okundu. Yetkililerin uyarısı üzerine anonsu yapan görevli bu yanlışı düzeltti ve 24 yaşındaki genç kalecinin ismini doğru şekilde söyledi. Dört sezondur Antalya'da oynayan Ozan, geçen yıl 2 maçta görev almıştı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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