Maç öncesi Antalyaspor'da kriz

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akdeniz ekibinin flaş transferi Samir Nasri'yi maç kadrosuna almadı.

Samir Nasri, hafta içinde hafif sakatlığını bahane ederek idmanı erken bitirmek isteyince teknik direktör Rıza Çalımbay'la ufak bir gerilim yaşamıştı.

Maç öncesi Teknik Direktör Samir Nasri durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu;

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Nasri'nin sakatlığından dolayı kadroda yer almadığını söyledi. Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "Nasri 2 gün antrenmana çıkmadı, ondan sonra tek antrenmana çıktı. Sonra kasığında bir problem olduğunu söyledi. Nasri'de ufak bir yırtık çıktı, öyle bir gerginlik yok. Oynamayı çok istiyordu, maalesef o yırtıktan dolayı oynatamadık. Nasri futbolu çok seven bir arkadaşımız. Bir türlü tam kadroyla çıkamadık. Bunlar bizim sıkıntılı günlerimiz, aşacağız."

Öte yandan, Antalyaspor'un Roma'dan transfer ettiği William Vainqueur, Galatasaray maçı öncesi yedek kulübesinde yer aldı.