Deniz Kadah’tan Aslan’a gözdağı

Antalya'da sakatlığı nedeniyle 6 haftadır oynayamayan Deniz Kadah, G.Saray maçını iple çekiyor. Golcü futbolcu, "Hocamız şans verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Taraftar da kazanmamızı bekliyor. G.Saray 3 maçı da alarak lige çok iyi başlangıç yaptı. Biz de evimizde oynuyoruz ve kazanarak taraftarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Hazırız, iyi ve güzel futbolla onlara bu mesajı vermek istiyoruz" diye iddialı konuştu.