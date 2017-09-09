 Deniz Kadah’tan Aslan’a gözdağı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Deniz Kadah’tan Aslan’a gözdağı

    Deniz Kadah’tan Aslan’a gözdağı
    Antalya'da sakatlığı nedeniyle 6 haftadır oynayamayan Deniz Kadah, G.Saray maçını iple çekiyor. Golcü futbolcu, "Hocamız şans verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Taraftar da kazanmamızı bekliyor. G.Saray 3 maçı da alarak lige çok iyi başlangıç yaptı. Biz de evimizde oynuyoruz ve kazanarak taraftarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Hazırız, iyi ve güzel futbolla onlara bu mesajı vermek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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