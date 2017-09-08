 Rıza Çalımbay isyan etti – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Rıza Çalımbay isyan etti

    Rıza Çalımbay isyan etti
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun ayrılmak istediğini belirten açıklamasının ardından yaşanan kaosun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Nasıl karar verilecekse bir an önce verilmeli. Bizim kaptanımız kendisine değer verilmediğini söylüyor. Bizim açımızdan en güzel değer veriliyor" dedi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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