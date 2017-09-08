 G.Saray maçı öncesi Nasri krizi! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    G.Saray maçı öncesi krizi!

    G.Saray maçı öncesi Nasri krizi!

    Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü 'ı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına devam etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 'ı konuk edecek 'da bugün yapılan antrenamda Teknik Direktör ile yeni transfer arasında gergin anlar yaşandı.

    Eto'o'nun sözleriyle bir anda kaosa süreklenen ve gergin bir havanın oluştuğu Antalyaspor'da bu kez de teknik direktör Rıza Çalımbay ile yıldız futbolcu Samir Nasri'nin gerginliği yaşandı!

    NASRİ-ÇALIMBAY GERGİNLİĞİ

    Maçın son bölümlerinde Çalımbay defans oyuncularını çalıştırırken bir pozisyonda Nasri'den kısa sürede pas vermesini istedi. Bunun üzerine Nasri, topla oynamak istediğini belirtti. Antrenman sonunda ise Çalımbay futbolcularına açma germe yapmalarını belirtti. Bu sırada Nasri sahadan ayrılırken Çalımbay, futbolcusunu çağırarak açma germe hareketleri yapması gerektiğini anlattı. İkili arasında hafif gerginlik yaşandı ve Çalımbay, Nasri'ye antrenman sonrası özel görüşebileceklerini belirtti. Açma germe hareketlerinin ardından Nasri'nin, antrenman sahasından ayrılırken gergin olduğu gözlendi.

    ETO'O GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

    Antrenmanın 2'nci bölümünde kırmızı-beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Bu sırada Eto'o ile Nasri'nin farklı gruplarda çalıştığı gözlendi. Çalımbay, futbolcularına Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Sınırlı alandaki taktik maçta Eto'o attığı goller ve hırsıyla dikkati çekti.


    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:03
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