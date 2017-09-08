 Eto'o Neymar'ın yanına mı gidiyor? – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Eto'o Neymar'ın yanına mı gidiyor?

    Eto'o Neymar'ın yanına mı gidiyor?

    Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini dile getiren Eto'o, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

    Eyfel Kulesi ve Paris'in olduğu bir tablonun karşısında poz veren Kamerunlu oyuncu ayrıca iğne emojileri paylaştı.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:23
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