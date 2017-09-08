Eto'o Neymar'ın yanına mı gidiyor?
Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini dile getiren Eto'o, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Eyfel Kulesi ve Paris'in olduğu bir tablonun karşısında poz veren Kamerunlu oyuncu ayrıca iğne emojileri paylaştı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:23
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
bjk bize satmadılar ne kadara satıldı bonservisi ne kadar ödendi acaba
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Salih Yazık oldu yusuf'a. Satılacak oyuncu muydu? 30 yaşını geçsin, o zaman 5 milyon euro verir, transfer ederiz. Çok iddialıyım , yaşayan görecek
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Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Toplam 4
Yorum
Hasan Sol bek ihtiyacı vardı takımın istenilen oyuncular alınama lotovlevici bedavaya geldi sayılır.
Eto'o Neymar'ın yanına mı gidiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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