Antalyaspor'da G.Saray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, sakatlıkları bulunan Sandro Cordeiro ve Zeki Yıldırım yer almadı. Dünkü antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Samir Nasri ise idmanda yer aldı.
Bu arada, antrenman başında takım kaptanı Samuel Eto'o, tercüman aracılığıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüşmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Çalımbay ile yıldız oyuncu, yaklaşık 20 dakika sahada görüşme yaptı. Eto'o, Çalımbay'la konuşmasının ardından takımla antrenmana devam etti. Kamerunlu yıldız, idmanda attığı gollerle dikkati çekti.
21 yaş altı takımıyla yapılan maçta oynayan futbolcuların ayrı çalıştığı idman, koşu, pas, şut ve dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan, antrenman sonunda Nasri, sakatlığını öne sürerek, açma germe hareketlerini yapmadan sahadan ayrılmak istedi. Teknik direktör Çalımbay'ın uyarısı üzerine takım arkadaşlarının yanına dönen Nasri, hareketleri yaptıktan sonra sahadan ayrıldı.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Jose Sosa Trabzonspor'da
Toplam 11
Yorum
ERAY TS Yönetimi tebrik ediyorum. Çok gerekli bir transferdi. Ama Ersun Yanalla ve mevcut hakemlerle şampiyonluk zor. Belki 2. olup CL'ye gideriz.
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Türkiye maçı öncesi açıklama
Toplam 4
Yorum
solmaz bir Galatasaraylı olarak Oğuzhan özyakup barselonda oynaması lazım diye düşünüyorum
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Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir
Toplam 3
Yorum
GFB46 Yönetim biz taraftarı hiç ama hiç dinlemiyor,kendi bildiklerini okuyorlar ve netice de kulüp iflasın eşiğinde.Başarısızlığın abidesi FB.
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