Antalyaspor'da Eto'o ayrılıyor mu?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o ile yaşanan krizin detaylarını A Spor ekranlarında açıkladı. "Burası Antalyaspor, Eto'ospor değil" diyen Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;



"ETO'O BİZİM KONTRATLI OYUNCUMUZ VE..."

"Oyuncumuzu normal anlamda bırakma niyetimiz yok. Bırakırsak da bu şekilde bırakma niyetimiz yok. Eto'o kontratlı oyuncumuz. Futbolcular bu kontratı yolları ayırmak istediğimizde direkt önümüze sunuyorlar zaten. Yolları ayıracaksınız belirli etkenlere bakmak durumundasınız. Burada önemli olan kulübün ve oyuncunun ne isteği. Kulüp burada izin vermediği sürece oyuncunun başka bir kulüple anlaşması söz konusu değil. Bir şekilde ayrılık olursa o da Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda olur. Başkalarının ekmeğine yağ sürecek şekilde değil, iki tarafın da memnun kalacağı şekilde olacak."



"ETO'O'NUN SAYGI GÖSTERMESİ LAZIM"

"Antalya şehri Eto'o'yu bağrına bastı, parasını aldı. O da performans gösterdi. Bu yaptığı açıklamalar talihsizliktir. Kesinlikle performansı önemlidir ama bu performansı sergilemesini sağlayan Antalyaspor kulübüne ve şehrine saygı göstermesi lazım. Bu fırsatı ona sağlayan kulüptür, yatırımı yapan da kulüptür. Bu kulübün adı Antalyaspor, Eto'ospor değil."



"ETO'O HATA YAPMIŞTIR"

"Her şey açık. İstenilen de açık. Oyuncunun konuşma kısmında saygı isterken, ima etme çalıştığı şey de belli. Ben şunu söylemek istiyorum. Takımda huzur önemli. Bunu sağlayabilmek önemli. Ancak aynı şekilde kulübün haklarını savunmak her şeyden önemli. Kulübün onuru ve gücü vardır. Bunu doğru şekilde koruyabilmek lazım. Samuel Eto'o bundan sonra kendisi bakacaktır. 1 yıl kontratı var. Bu şehir ve kulüp onu kucaklamaya hazır. Tekrar kulübe ve şehre bakışını gözlemlediğinde onu kucaklamaya hazır. Eto'o hata yapmıştır. Ben de bunu fark edeceğini düşünüyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var ve kendisinden performans bekleyeceğiz. Zaten aldığı maaşının değeri bu."



"EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE CEZA VERİRİZ"

"Kendisi ima etmedi ama menajerinden tehditvari yaklaşım var. Böyle şeyler devam ederse ceza vereceğiz. İstediği zaman ben gidiyorum diyemez. Kontratı var. Oyuncunun keyfine göre gitmiyor işler. Bundan sonra da oyuncunun davranışı önemli.



"ETO'O YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR"

"Eto'o konusunda teklif gelmedi. Eğer gelirse de kulübü tatmin edici bir teklif önemli. O zaman bakarız. Burada oyuncuyla tekrar görüşme gibi düşüncemiz de yok. Kontratı var ve görevini yapması lazım. Her arıza çıkaran oyuncuyla bunları yapamazsınız. Biz kendi durumumuzdan memnunuz. Burada düşünmesi gereken oyuncudur ve en iyi kararı vereceğini umuyoruz. Kariyeri ortada. Menajeri ve başka insanlar tarafından Eto'o'nun yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum."