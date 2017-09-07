 Vainqueur’a sorunu çözüldü – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Vainqueur’a sorunu çözüldü

    Vainqueur’a sorunu çözüldü

    Antalya yeni transferi William Vainqueur'a lisans çıkarmaya hazırlanıyor. Kadrosunda 14 yabancı bulunan kırmızı-beyazlılar, sınırı aştığı için Fransız yıldızına lisans çıkartamamıştı. Akdeniz ekibi 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Drole'yi Ümraniye'ye kiraladı ve Vainqueur'a yer açtı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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