Vainqueur’a sorunu çözüldü
Antalya yeni transferi William Vainqueur'a lisans çıkarmaya hazırlanıyor. Kadrosunda 14 yabancı bulunan kırmızı-beyazlılar, sınırı aştığı için Fransız yıldızına lisans çıkartamamıştı. Akdeniz ekibi 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Drole'yi Ümraniye'ye kiraladı ve Vainqueur'a yer açtı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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