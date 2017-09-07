Eto'o'nun neşeli anları
İdmanda neşeli olduğu gözlenen Eto'o, hırsıyla dikkati çekti.
Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sakatlıkları nedeniyle Zeki, Sandro ve ağrısı bulunan Nasri'nin katılmadığı antrenmanda kırmızı beyazlıların akşam U21 takımıyla karşılaşacağı maçta forma giyecek futbolcular yer almadı. Antalyaspor'un antrenmanına kaleciler Boffin, Ferhat, Enes ve futbolcular Sakıb, Yekta, Charles, Eto'o, El Kabir, Maicon, Celustka, Diego, Aydın, Djuoruo, Salih katıldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanda Çalımbay, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Eto'o ile sahada kısa süre görüştü. Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen Eto'o, hırsıyla dikkati çekti.
Çalımbay antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:33
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Mehmet Ekici mutluluğu
Toplam 3
Yorum
Fb Gelse ne olur; merkez ortasaha lazım,sağ açık ve santrafor gerekli.
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Fener Costa ile coşacak
Toplam 24
Yorum
eksikliler sola bir oyuncu sağ ön tarafa bir oyuncu alındı mı takım kesin şampiyon olur.
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Fener Costa ile coşacak
Toplam 24
Yorum
gelse takım harika olur gelse süper bir kadro olur dieogo costa Valbuena giluano m.ekici soldado bunlarla takım harika olur.
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