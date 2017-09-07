Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
Antalyaspor Teknik Direktörü takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Samuel Eto'o ile ilgili açıklamalar yaptı.
İşte o açıklamalar
"Kafasında sorunlar olan kaptanın bize katkısı olmaz. Yönetimimize güveniyorum. Eto'o konusunun çözüleceğini düşünüyorum. Eto'o' nun kendine göre doğrusu var. Yönetimin de kendi düşünceleri var. Tek üzüldüğüm şey. Devre arası Eto'o olayı, sezon başı Eto'o olayı... Benim Galatasaray maçını konuşmam lazım. Karşımızda Türkiye'nin lideri var. Benim şu an düşüncem takımı Galatasaray maçına hazırlamak... Tek istediğim taraftarımızın yanımızda olmaları."
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
-
Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 2
Yorum
kaan şu kaan ı gs alsaydı ya. süper adam ya
-
Altyapı devrimi
Toplam 3
Yorum
acg Bırakın sosa yı mosayı kendi evlatlarınızı yetiştirin.Bu sezon ikinci olalım seneye şampiyon oluruz.Boşuna paraları saçmayın.Batıyoruz......
-
Sosa müjdesi
Toplam 6
Yorum
halo yıllık 5 milyondan üç yıllık anlaşma 5 milyon bonservis...müjdeler olsun trabzona..
Çalımbay'dan Eto'o açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.