 Çalımbay'dan Eto'o açıklaması – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Çalımbay'dan açıklaması

    Çalımbay'dan <a href="/index/etoo?id=5a6dd617-b5ff-4acc-a918-c9a274183742" class="" rel="tag">Eto'o</a> açıklaması

    Teknik Direktörü takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Samuel ile ilgili açıklamalar yaptı.

    teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenledi. Rıza Çalımbay, krizi hakkinda konuştu.

    İşte o açıklamalar
    "Kafasında sorunlar olan kaptanın bize katkısı olmaz. Yönetimimize güveniyorum. konusunun çözüleceğini düşünüyorum. Eto'o' nun kendine göre doğrusu var. Yönetimin de kendi düşünceleri var. Tek üzüldüğüm şey. Devre arası Eto'o olayı, sezon başı Eto'o olayı... Benim Galatasaray maçını konuşmam lazım. Karşımızda Türkiye'nin lideri var. Benim şu an düşüncem takımı Galatasaray maçına hazırlamak... Tek istediğim taraftarımızın yanımızda olmaları."
    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:14
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