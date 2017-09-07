Antalya'da krize yol açan Samuel Eto'o konusunda, menajeri De Happi'nin açıklamaları sonrası Samuel Eto'o sessizliğini bozdu. Geçen sezon çok sayıda takımdan transfer teklifi almasına rağmen Antalyaspor'da kalmayı tercih ettiğini anlatan Eto'o, kenti çok sevdiğini vurguladı. Eto'o Antalyaspor'un eski başkanı Gültekin Gencer ile başkan Ali Şafak Öztürk döneminde gelen transfer tekliflerini her zaman başkan ve yönetimle paylaştığını söyledi. Menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasının ardından kulüp Başkanı Öztürk'ün 'Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz' sözlerinin hatırlatıldığı Eto'o şunları söyledi:

HAK ETTİĞİM DEĞERİ GÖRMEDİM

Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Öyle olsa bugüne kadar zaten giderdim. Şimdi gitmek istiyorum, ama nedeni para değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Başkana da söyledim, 'Antalyaspor'a ve kendime saygımdan dolayı bırakın gideyim' dedim. Gitmek istememin ardında para olsaydı, söylediğim gibi daha önce giderdim. Bu teklifleri kabul etmediğimi Başkan da biliyor. Bu kulüpte hak ettiğim değeri, saygıyı görmediğim için gitmek istiyorum. Tek istediğim yönetimin benim

gerçek değerime saygı duyması.

ARTIK BÖYLE DEVAM EDEMEZ

"Hiçbir zaman problem olmadım. Beni sorun olarak göstermek yanlış olur. İşimi yaptım. Çocuk değilim. Beni diğer futbolcularla aynı kefeye koyamazlar. Yaşanan sorunlara rağmen taraftara ve takıma saygımdan ve sevgimden dolayı kaldım. Ama artık böyle devam edemeyiz."