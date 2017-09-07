Bırakın gideyim
Menajeri de Happi’nin açıklamaları sonrası sessizliğini bozan Eto’o, “Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum” dedi
Antalya'da krize yol açan Samuel Eto'o konusunda, menajeri De Happi'nin açıklamaları sonrası Samuel Eto'o sessizliğini bozdu. Geçen sezon çok sayıda takımdan transfer teklifi almasına rağmen Antalyaspor'da kalmayı tercih ettiğini anlatan Eto'o, kenti çok sevdiğini vurguladı. Eto'o Antalyaspor'un eski başkanı Gültekin Gencer ile başkan Ali Şafak Öztürk döneminde gelen transfer tekliflerini her zaman başkan ve yönetimle paylaştığını söyledi. Menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasının ardından kulüp Başkanı Öztürk'ün 'Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz' sözlerinin hatırlatıldığı Eto'o şunları söyledi:
HAK ETTİĞİM DEĞERİ GÖRMEDİM
Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Öyle olsa bugüne kadar zaten giderdim. Şimdi gitmek istiyorum, ama nedeni para değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Başkana da söyledim, 'Antalyaspor'a ve kendime saygımdan dolayı bırakın gideyim' dedim. Gitmek istememin ardında para olsaydı, söylediğim gibi daha önce giderdim. Bu teklifleri kabul etmediğimi Başkan da biliyor. Bu kulüpte hak ettiğim değeri, saygıyı görmediğim için gitmek istiyorum. Tek istediğim yönetimin benim
gerçek değerime saygı duyması.
ARTIK BÖYLE DEVAM EDEMEZ
"Hiçbir zaman problem olmadım. Beni sorun olarak göstermek yanlış olur. İşimi yaptım. Çocuk değilim. Beni diğer futbolcularla aynı kefeye koyamazlar. Yaşanan sorunlara rağmen taraftara ve takıma saygımdan ve sevgimden dolayı kaldım. Ama artık böyle devam edemeyiz."
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:59
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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