Samuel Eto’o depremi

Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi, geçen sezon ayrılması için para teklif edildiğini ve bu tutumun Kamerunlu'yu rahatsız ettiğini ileri sürdü. Eto'o'nun ayrılacağını dile getiren De Happi, "İki yol var, ya gitmesine izin verip tekrar mutlu olmasını sağlamak ya da şartları mutlu olacağı duruma getirmek" dedi.